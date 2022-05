(Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovo di zecca è l’ultimo SMSper. Il messaggio sta raggiungendo diversi italiani, magari proprio interessati all’accredito del contributo dei figli a carico e si tratta, senza ombra di dubbio, di una comunicazione falsa e pure di una. Andiamo a dettagliare dunque la nota per evitare di cadere in trappola e rischiare non poco. La tipologia di messaggio in arrivo è quella presente nell’immagine di apertura articolo e anche nel tweet di chiusra di questo approfondimento. Come ben visibile, si fa riferimento alla necessità dire i dati anagrafici del beneficiario dell’proprio per assicurarsi che questo venga caricato sul conto. Ebbene, all’apparenza il mittente della nota sembrerebbe essere ...

Advertising

Risparmiainrete : Esistono e sono numerose le #app che promettono un piccolo #guadagno in cambio dell'invio di #SMS con il vostro num… -

OptiMagazine

Può essere uno strumentoin mano a chi non è preparato ma può anche diventare la ... Basta cliccare incautamente sul link contenuto in unper mettersi nei guai o creare problemi seri all'...Tra carte rubate, clonate,fraudolenti, e - mail e raggiri di vario tipo, anche a mezzo social, ...una e - mail che spinga il malcapitato con qualche motivazione a cliccare su un linko ... Pericoloso SMS INPS per erogazione assegno unico, è una truffa e non una verifica Infatti, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha avvisato tutti gli utenti di stare attenti ad un nuovo SMS estremamente pericoloso. L’attacco pare che viene messo in atto andando a simulare che il ...C’è una nuova truffa con finto SMS INPS dalla quale è necessario mantenere le distante. Proprio in queste ore l’ente previdenziale ci ha fatto sapere che è in corso una campagna di phishing via messag ...