Nuove armi contro la sclerosi multipla, e la diagnosi accelera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Il futuro dei pazienti con sclerosi multipla? Riserva novità terapeutiche e passi avanti anche sulla diagnosi. “Assistiamo a un progressivo affinamento delle tecniche di diagnosi. diagnosi che si fonda soprattutto sulla risonanza magnetica. Ci sono stati due avanzamenti importanti. Uno di questi è la ridefinizione dei criteri per fare una diagnosi ancora più precoce. E questo ricade anche sulle terapie, perché tanto più precocemente facciamo la diagnosi tanto prima interrompiamo quei meccanismi che poi a un certo momento superano il punto di non ritorno. I nuovi criteri diagnostici, tanto per dare un’idea, hanno portato il periodo di latenza fra il momento dell’esordio clinico della malattia e la diagnosi da una media di 13 mesi a 3 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Il futuro dei pazienti con? Riserva novità terapeutiche e passi avanti anche sulla. “Assistiamo a un progressivo affinamento delle tecniche diche si fonda soprattutto sulla risonanza magnetica. Ci sono stati due avanzamenti importanti. Uno di questi è la ridefinizione dei criteri per fare unaancora più precoce. E questo ricade anche sulle terapie, perché tanto più precocemente facciamo latanto prima interrompiamo quei meccanismi che poi a un certo momento superano il punto di non ritorno. I nuovi criteri diagnostici, tanto per dare un’idea, hanno portato il periodo di latenza fra il momento dell’esordio clinico della malattia e lada una media di 13 mesi a 3 ...

