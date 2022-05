No! Queste foto non sono la prova che il vaiolo delle scimmie sia una messinscena mediatica (Di venerdì 27 maggio 2022) Circola un confronto fotografico che mostra due articoli sul vaiolo delle scimmie pubblicati in due anni diversi nei quali viene usata la stessa foto. Il fatto che l’immagine sia la stessa viene considerata la prova che l’attuale discussione sul vaiolo delle scimmie sia una montatura mediatica o far scattare il dubbio che non esista, una teoria del complotto già diffusa in altre forme. Per chi ha fretta: Il vaiolo delle scimmie e l’infezione umana è nota da decenni. Spesso i giornali usano immagini di repertorio, ma ciò non vuol dire che le notizie ad esse correlate siano false. Analisi Due articoli, uno della CNN del 2018, e uno dell’Independent del 2022 ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Circola un confrontografico che mostra due articoli sulpubblicati in due anni diversi nei quali viene usata la stessa. Il fatto che l’immagine sia la stessa viene considerata lache l’attuale discussione sulsia una montaturao far scattare il dubbio che non esista, una teoria del complotto già diffusa in altre forme. Per chi ha fretta: Ile l’infezione umana è nota da decenni. Spesso i giornali usano immagini di repertorio, ma ciò non vuol dire che le notizie ad esse correlate siano false. Analisi Due articoli, uno della CNN del 2018, e uno dell’Independent del 2022 ...

No! Queste foto non sono la prova che il vaiolo delle scimmie sia una messinscena mediatica Circola un confronto fotografico che mostra due articoli sul vaiolo delle scimmie pubblicati in due anni diversi nei quali viene usata la stessa foto. Il fatto che l'immagine sia la stessa viene considerata la prova che l'attuale discussione sul vaiolo delle scimmie sia una montatura mediatica o far scattare il dubbio che non esista, una teoria del complotto già diffusa in altre forme. Per chi ha fretta: Il vaiolo delle scimmie e l'infezione umana è nota da decenni. Spesso i giornali usano immagini di repertorio, ma ciò non vuol dire che le notizie ad esse correlate siano false.