Nations League 2022, il calendario dell'Italia: date e orari di tutte le partite (Di venerdì 27 maggio 2022) Entra nel vivo la Nations League. L'Italia, campione d'Europa in carica ma assente ai prossimi Mondiali, è nel gruppo 3 della Lega A. Un girone di ferro con Inghilterra e Germania oltre all'Ungheria. Si parte proprio contro i tedeschi sabato 4 giugno, mentre tre giorni dopo sarà tempo di Italia-Ungheria. Sabato 11 giugno invece si fa visita nuovamente all'Inghilterra, non a Wembley ma al Molineux di Wolverhampton. Il calendario Sabato 4 giugno Ore 20:45, Italia-Germania Martedì 7 giugno Ore 20:45, Italia-Ungheria Sabato 11 giugno Ore 20:45, Inghilterra-Italia Martedì 14 giugno Ore 20:45, Germania-Italia Venerdì 23 settembre Ore 20:45, Italia-Inghilterra Lunedì 26 settembre Ore 20:45, Ungheria-Italia

