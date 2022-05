Mancini: «Mondiale mancato non per eccesso riconoscenza» (Di venerdì 27 maggio 2022) “Non credo che non siamo andati al Mondiale per eccesso di riconoscenza”. Lo ha detto Roberto Mancini oggi a Coverciano per il raduno della Nazionale che nelle prossime due settimane affronterà l’Argentina e quattro gare di Nations League. “Se valutiamo l’aspetto tecnico avremmo dovuto qualificarci per quanto fatto, siamo una squadra giovane e purtroppo ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 maggio 2022) “Non credo che non siamo andati alperdi”. Lo ha detto Robertooggi a Coverciano per il raduno della Nazionale che nelle prossime due settimane affronterà l’Argentina e quattro gare di Nations League. “Se valutiamo l’aspetto tecnico avremmo dovuto qualificarci per quanto fatto, siamo una squadra giovane e purtroppo ha L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Mancini: «Mondiale mancato non per eccesso riconoscenza»: “Non credo che non siamo andati al M… - CorSport : #Italia, #Mancini e il rimpianto #Mondiale: 'Sfavoriti da episodi' VIDEO ??? - tuttosport : #Italia, #Mancini torna sul #Mondiale: 'Sfavoriti da episodi'. E su #Chiellini... ??? - CalcioFinanza : Mancini: «Non credo che non siamo andati al Mondiale per eccesso di riconoscenza» - Luxgraph : Italia, Mancini torna sul Mondiale: 'Sfavoriti da episodi'. E su Chiellini... -