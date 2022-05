(Di venerdì 27 maggio 2022) "Il Movimento si sta rinnovando nei territori.è une molto capace nelle tematiche e neinuti e sta facendo un grandissimo lavoro per un movimento che si sta rilanciando ...

Agenzia ANSA

"Beppe Grillo lo sento sempre - ha proseguito- ci siamo sentiti ieri. È una persona straordinaria, garante del movimento, un grande amico e un genovese doc. Con Beppe c'è massima condivisione ...Così il presidente della Camera, Roberto, stamattina a Genova per una serie di appuntamenti di campagna elettorale a sostegno del. 09.50 Consigliere sindaco Mariupol: "70 corpi scoperti tra ... M5s: Fico, Conte è un leader saldo e forte - Ultima Ora Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Genova per la campagna elettorale. "Beppe Grillo lo sento sempre - ha proseguito Fico - ci siamo sentiti ieri. È una persona straordinaria ...Presentata questa mattina, alla sala stampa della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, la decima edizione del Pizza Village Napoli in programma dal 17 al 26 giugno ...