L' intelligenza artificiale che previene gli incidenti stradali

AGI - Sapere con tre ore di anticipo dove è più probabile che si verifichino degli incidenti stradali e avvicinare i giovani nei luoghi d'incontro per promuovere comportamenti virtuosi quando guidano: sono le priorità del progetto 'No alcol, no drugs, no crash', che coinvolge tre comuni della provincia di Ancona: oltre alla città capoluogo anche Falconara Marittima e Senigallia. Il progetto si basa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale 'X-Patrol': grazie a dati demografici, socio-economici e territoriali, insieme a quelli relativi alla incidentalità, il sistema elabora un quadro di previsione, con luogo e ora, allertando le pattuglie nelle zone dove è più probabile che possano verificarsi incidenti stradali legati ad alcol o droga. Di conseguenza si potranno effettuare servizi ...

