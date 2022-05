Lega e M5s calano nei sondaggi, perché? Il commento in diretta con Peter Gomez (Di venerdì 27 maggio 2022) La Lega e il Movimento 5 stelle calano nei sondaggi. Qual è il motivo? Ne parlano in diretta il direttore Peter Gomez e la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Lae il Movimento 5 stellenei. Qual è il motivo? Ne parlano inil direttoree la giornalista Martina Castigliani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Draghi non parlerà in Aula prima del vertice Ue su guerra e economia: il Senato vota contro la proposta di M5s, Fdi… - AndreaVenanzoni : Il sondaggio Ghisleri che vede la Lega nel Lazio all’8%, sotto il M5S, dovrebbe far suonare qualche campanello d’al… - borghi_claudio : @ReEurode @OrtigiaP Che l'emendamento sulle mascherine da tenere è stato presentato in commissione affari sociali i… - ilfattovideo : Lega e M5s calano nei sondaggi, perché? Il commento in diretta con Peter Gomez - Diana50022146 : RT @jacopo_iacoboni: Ignoto professore universitario offende e percula giornalisti che lavorano da tanti anni, poi propone la sua soluzione… -