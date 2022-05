Le pressioni Usa sull’Ucraina: “Ceda a Putin un pezzo di territorio” (Di venerdì 27 maggio 2022) Negli Stati Uniti inizia a farsi sempre più folta la squadra di analisti, politici e militari che gettano alle ortiche la “dottrina Biden”, ovvero la ricerca di una sconfitta di Putin, in nome di una “soluzione” che porti ad una via d’uscita dalla guerra in Ucraina. In principio è stato il Pentagono a segnalare che la riconquista del Donbass per Zelensky sarebbe stata impresa impossibile. Poi è arrivato il New York Times a chiedere “dolorose concessioni” territoriali per raggiungere il cessate il fuoco. Infine Henry Kissinger, uno che di geopolitica se ne intende, ha inflitto il colpo finale alle mire di Kiev, invitando il presidente Ucraino ad accettare un compromesso su Donbass e Crimea. Cioè a considerare di perdere almeno i territori già di fatto in mano a Mosca prima del 24 febbraio. Zelensky non l’ha presa bene. E neppure il suo ministro Kuleba. Tanto che Kiev è ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 27 maggio 2022) Negli Stati Uniti inizia a farsi sempre più folta la squadra di analisti, politici e militari che gettano alle ortiche la “dottrina Biden”, ovvero la ricerca di una sconfitta di, in nome di una “soluzione” che porti ad una via d’uscita dalla guerra in Ucraina. In principio è stato il Pentagono a segnalare che la riconquista del Donbass per Zelensky sarebbe stata impresa impossibile. Poi è arrivato il New York Times a chiedere “dolorose concessioni” territoriali per raggiungere il cessate il fuoco. Infine Henry Kissinger, uno che di geopolitica se ne intende, ha inflitto il colpo finale alle mire di Kiev, invitando il presidente Ucraino ad accettare un compromesso su Donbass e Crimea. Cioè a considerare di perdere almeno i territori già di fatto in mano a Mosca prima del 24 febbraio. Zelensky non l’ha presa bene. E neppure il suo ministro Kuleba. Tanto che Kiev è ...

