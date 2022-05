“Laura Pausini è comunista e castrista”: gli esuli cubani distruggono i suoi cd con il rullo compressore e la accusano (Di venerdì 27 maggio 2022) Una foto di Laura Pausini ha scatenato le ire di alcuni suoi fan in Florida. Sta accadendo a Miami, dove, in questi giorni, la comunità cubana in esilio sta portando avanti una protesta ai danni della cantante di Scatola. Il motivo? Secondo loro la star è una sostenitrice del governo comunista di Miguel Díaz-Canel. Tutto è nato da una foto postata dalla Pausini in una storia: “Grazie per l’amore, Cuba”, questa la didascalia, mentre, sorridente, posava con alcuni ufficiali. L’immagine è stata condivisa sulla pagina Facebook di Miguel Saavedra, rappresentante del collettivo anticastrista Vigilia Mambisa, convinto che quelli sarebbero membri del controspionaggio cubano, le forze speciali fondate da Fidel Castro per reprimere il dissenso della popolazione. Da lì a poco il post ha iniziato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Una foto diha scatenato le ire di alcunifan in Florida. Sta accadendo a Miami, dove, in questi giorni, la comunità cubana in esilio sta portando avanti una protesta ai danni della cantante di Scatola. Il motivo? Secondo loro la star è una sostenitrice del governodi Miguel Díaz-Canel. Tutto è nato da una foto postata dallain una storia: “Grazie per l’amore, Cuba”, questa la didascalia, mentre, sorridente, posava con alcuni ufficiali. L’immagine è stata condivisa sulla pagina Facebook di Miguel Saavedra, rappresentante del collettivo antiVigilia Mambisa, convinto che quelli sarebbero membri del controspionaggio cubano, le forze speciali fondate da Fidel Castro per reprimere il dissenso della popolazione. Da lì a poco il post ha iniziato ...

