La volta che incontrai Travaglio e lui diventò verde (di paura?) (Di venerdì 27 maggio 2022) Marco Travaglio, ora che i più si sono distratti, è rimasto il mio follower più fedele. Ieri mi ha dedicato un colonnino folgorante: “Sofri, l’ex LC che tifa per i nazi”. Ha letto così il mio pezzo sugli arresi di Mariupol. Una volta (una sola infatti) ho incontrato Travaglio, due o tre anni fa, in un luogo affollato. L’ho salutato, gli ho rivolto un paio di frasi di circostanza. C’è quel modo di dire figurato, diventare verde dalla paura. Be’: è diventato verde, proprio verde. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) Marco, ora che i più si sono distratti, è rimasto il mio follower più fedele. Ieri mi ha dedicato un colonnino folgorante: “Sofri, l’ex LC che tifa per i nazi”. Ha letto così il mio pezzo sugli arresi di Mariupol. Una(una sola infatti) ho incontrato, due o tre anni fa, in un luogo affollato. L’ho salutato, gli ho rivolto un paio di frasi di circostanza. C’è quel modo di dire figurato, diventaredalla. Be’: è diventato, proprio

Advertising

borghi_claudio : Il dott. Frajese per la prima volta l'abbiamo invitato noi al Senato nella conferenza organizzata da @armandosiri p… - AlexBazzaro : Giarrusso è lo stesso che si vantava di essere stato determinante nell’elezione della von der Leyen. Per la prima v… - raffaellapaita : Calenda, cerchiamo di capirci: Renzi non sostiene il candidato che sostiene Cuffaro nel 2022. Tu invece sostieni lo… - Taurus954 : musulmani, cristiani, buddisti, mormoni e sottomarche, vaneggiano di un aldilá dove ci ritroveremo tutti una volta… - PoggiVeru : RT @Vale22046: Per qualche motivo, ogni volta che fai qualcosa per gli altri, pensando solo alla loro felicità, ti senti meglio e questo… -

La volta che incontrai Travaglio e lui diventò verde (di paura) Il Foglio Incendio a Stromboli dal set con Ambra Angiolini, notte di fuoco sull’isola: abitanti cercano di contenere le fiamme – I video Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ... LETTURE/ Shtisel, la “minoranza” di Israele ci parla come Omero e Dante Il racconto ha il respiro ampio della vita; i dialoghi, le intonazioni e i silenzi sono magistrali; gli attori – nessuno dei quali è ebreo ortodosso – fanno meravigliosamente ciò che ci si aspetta da ... Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino, nel milanese, dove un operaio rischia di perdere un piede. Nel pomeriggio, intorno alle 14, la chiamata al 118: duran ...Il racconto ha il respiro ampio della vita; i dialoghi, le intonazioni e i silenzi sono magistrali; gli attori – nessuno dei quali è ebreo ortodosso – fanno meravigliosamente ciò che ci si aspetta da ...