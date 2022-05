La Russia trova il trucco per aggirare le sanzioni sul petrolio (Di venerdì 27 maggio 2022) Mosca ha ideato un “sistema speciale” per esportate le materie prime verso la Cina, l’India e gli Emirati Arabi aggirando le sanzioni dell’Occidente. La Russia ha deciso di puntare sui mercati orientali, con la Cina, l’India e gli Emirati Arabi Uniti testa come acquirenti, a prezzi “calmierati” del greggio. La scelta sembra presentarsi come una risposta a fronte dell’imminente embargo sul petrolio russo su cui i Paesi comunitari non hanno ancora trovato un accordo. I promotori della misura, come il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, ritengono però che a giorni l’Ue potrebbe muoversi in tal senso, tagliando le forniture da Mosca. Così a Est aggirano le sanzioni Mentre sempre più compagnie di logistica abbandonano la Russia per timore delle conseguenze in termini negativi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 27 maggio 2022) Mosca ha ideato un “sistema speciale” per esportate le materie prime verso la Cina, l’India e gli Emirati Arabi aggirando ledell’Occidente. Laha deciso di puntare sui mercati orientali, con la Cina, l’India e gli Emirati Arabi Uniti testa come acquirenti, a prezzi “calmierati” del greggio. La scelta sembra presentarsi come una risposta a fronte dell’imminente embargo sulrusso su cui i Paesi comunitari non hanno ancorato un accordo. I promotori della misura, come il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck, ritengono però che a giorni l’Ue potrebbe muoversi in tal senso, tagliando le forniture da Mosca. Così a Est aggirano leMentre sempre più compagnie di logistica abbandonano laper timore delle conseguenze in termini negativi ...

