La Cina contro Blinken, 'il suo discorso ci diffama' (Di venerdì 27 maggio 2022) La Cina attacca il discorso tenuto ieri dal segretario di Stato Antony Blinken e dedicato alle politiche Usa verso Pechino perché "ci infanga". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Laattacca iltenuto ieri dal segretario di Stato Antonye dedicato alle politiche Usa verso Pechino perché "ci infanga". Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): 'A poco a poco, con questa storia della democrazia contro le autoc… - putino : Il sindaco di Blagoveshchensk (regione dell'Amur) Oleg Imameev ha postato sul suo canale Telegram un video che affe… - BeltramoPaolo : RT @HSkelsen: Noi come occidente abbiamo i nostri difetti, ma alcune forme di espressione sono possibili solo in democrazia. Sotto regimi c… - fisco24_info : La Cina contro Blinken, 'il suo discorso ci diffama': Le sue parole mostrano desiderio Usa di fermare nostro svilup… - kettjbrown : RT @HSkelsen: Noi come occidente abbiamo i nostri difetti, ma alcune forme di espressione sono possibili solo in democrazia. Sotto regimi c… -