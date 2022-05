Interbrand o monobrand

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 27 maggio 2022) La vittoria degli Usos nel main event dell’ultima puntata di Smackdown ha segnato un momento storico per il team ma soprattutto un momento storico per la WWE. Jey e Jimmy entrano di diritto nei libri di storia con un premio decisamente meritato per la qualità messa sul ring in tutti questi anni (sorvolando sulle loro vicissitudini fuori dalle scene). Ma questo successo sancisce anche il ritorno ufficiale della gestionedei due roster, Raw e Smackdown. Come anticipato da diverse notizie e dalle storyline mostrate in tv, la WWE ha deciso di ritornare indietro di qualche anno proponendo un gruppo di wrestler che si muove da uno show all’altro con l’obiettivo di far salire gli ascolti, coi principali attori impegnati tra di loro per portare avanti le storyline. Ma, come si sa, l’porta vantaggi e svantaggi. Vediamoli assieme. ...