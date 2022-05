Guerra Russia-Ucraina | gli ucraini | Severodonetsk non è accerchiata Macron-Scholz a Putin | “Cessate il fuoco immediato e ritirate le truppe” Di Maio | escludo una pace a breve

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente russo ai leader francesi e tedeschi: «Pronti a riprendere il dialogo con Kiev, ma l’Europa non mandi più armi». Test di Mosca per un missile ipersonico

Lanon si ferma. L' Ucraina ha iniziato a ricevere dalla Danimarca i missili anti - nave ... aggiungendo che le armi rafforzeranno le forze che combattono l'invasione della. "La difesa ...'A Mariupol e nelle altre città liberate del Donbass' la'lavora per stabilire una vita pacifica' ha fatto sapere lo Zar. 'Le forze armate russe rispettano rigorosamente le norme del diritto ...Il primo collaudo del missile Zircon risale all'ottobre del 2020 e fu salutato dal presidente russo, Vladimir Putin, come un "grande evento". Lo sviluppo dei missili ipersonici, definiti da Putin come ...L'Armata avanza nel Donbass, ma la decisione della Chiesa "filorussa" di lasciare Kirill pesa sulle prospettive di assimilazione delle zone conquistate e anche sul futuro dei rapporti tra i due Paesi ...