Grazie a De Mita, l'elitista che ha consolidato il mio sentimento antidemocratico (Di venerdì 27 maggio 2022) Piango Ciriaco De Mita che fu speranza e gloria del Sud dei Paesi (veniva da Nusco, 3.000 abitanti, 900 metri di altezza, ancor più paese della mia Picerno, 5.000 abitanti, 700 metri) e diede basi filosofiche al mio sentimento antidemocratico. Ciò che prima di conoscerlo era per me una sensibilità e un’estetica, fra D’Annunzio e David Bowie, dopo l’intervista che gli fece Arrigo Levi per “Intervista sulla DC” (parlo dunque della notte dei tempi) divenne una posizione intellettuale. De Mita citò Aristotele (lo faceva spesso) e in particolare la “Politica”: corsi a leggerla, la sottolineai furiosamente, la adottai e non la abbandonai mai più. Fu così che un democratico cristiano consolidò il mio essere antidemocratico cristiano. Che poi De Mita era democratico solo di nome: difficile ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) Piango Ciriaco Deche fu speranza e gloria del Sud dei Paesi (veniva da Nusco, 3.000 abitanti, 900 metri di altezza, ancor più paese della mia Picerno, 5.000 abitanti, 700 metri) e diede basi filosofiche al mio. Ciò che prima di conoscerlo era per me una sensibilità e un’estetica, fra D’Annunzio e David Bowie, dopo l’intervista che gli fece Arrigo Levi per “Intervista sulla DC” (parlo dunque della notte dei tempi) divenne una posizione intellettuale. Decitò Aristotele (lo faceva spesso) e in particolare la “Politica”: corsi a leggerla, la sottolineai furiosamente, la adottai e non la abbandonai mai più. Fu così che un democratico cristiano consolidò il mio esserecristiano. Che poi Deera democratico solo di nome: difficile ...

Advertising

AstutoSommelier : Oggi salutiamo un grande uomo, figlio di questa terra chiamata Irpinia, una terra che ha amato tanto e che ha fatto… - marinomicheleca : Addio Presidente De Mita In gioventù ho militato nella sinistra di base DC di cui era il massimo rappresentante. U… - GMorenghi : @SeanFonnery Vero. Ma nel 1987, la “Banca popolare dell'Irpinia” vide aumentare considerevolmente di valore le sue… - ZeniaConfusa : RT @Aci_Airport: ?? DUTY FREE Buongiorno dall'aeroporto di Acicatena siamo profondamente addolorati per la morte di Ciriaco De Mita quindi v… - HariSel95300131 : Lottò per fermare Craxi e la modernizzazione dell'Italia. Ci riuscì, grazie al PCI e a Scalfari-Repubblica. E' anch… -