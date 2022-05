Graduatorie GPS: studenti di Scienze della formazione primaria dal terzo anno possono iscriversi in seconda fascia. Contano i CFU. CHIARIMENTI (Di venerdì 27 maggio 2022) L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 dà la possibilità, come già nel 2020, agli studenti di Scienze della formazione primaria dal terzo anno in poi di inserirsi nella seconda fascia GPS, per assicurare per quanto possibile che a svolgere le supplenze per questo grado di scuola, esaurite le Graduatorie degli abilitati, siano aspiranti che stanno studiando e si stanno formando per l'insegnamento specifico. Chi si può iscrivere? Forniamo alcuni CHIARIMENTI con la consulenza del Prof. Paolo Pizzo (UIL Scuola). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) L'OM n. 112 del 6 maggio 2022 dà la possibilità, come già nel 2020, aglididalin poi di inserirsi nellaGPS, per assicurare per quanto possibile che a svolgere le supplenze per questo grado di scuola, esaurite ledegli abilitati, siano aspiranti che ststudiando e si stformando per l'insegnamento specifico. Chi si può iscrivere? Forniamo alcunicon la consulenza del Prof. Paolo Pizzo (UIL Scuola). L'articolo .

