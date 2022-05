Giro d’Italia 2022, tutti i ritirati. Jefferson Alexander Cepeda non parte nella 19ma tappa (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: alla partenza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terza tappa. ritirati Giro d’Italia 2022 TERZA tappa Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) QUARTA tappa Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) Jakub Mareczko ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildi ciclismo su strada, edizione numero 105 della manifestazione, si corre tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: sono previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo,di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Sono 22 le squadre al via, ciascuna composta da 8 corridori: allanza da Budapest, dunque, presenti 176 atleti. Il primo abbandono arriva già in terra magiara, con Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) costretto a lasciare la gara già nel corso della terzaTERZAJan Tratnik (Bahrain-Victorious) QUARTAMiguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) Jakub Mareczko ...

