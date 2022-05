Giro d’Italia 2022 | Jefferson Alexander Cepeda non è ripartito da Marano Lagunare

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada, che vede oggi, venerdì 27 maggio, andare in scena la diciannovesima tappa, la diciottesima in linea, con partenza dae arrivo al Santuario di Castelmonte dopo 178 km, registra un altro abbandono. Erano 152 i corridori arrivati ieri a Treviso ma non tutti sono ripartiti oggi. Secondo quanto riportato da Rai Sport, ha alzato bandiera bianca il rappresentante dell’Ecuador(Drone Hopper-Androni Giocattoli): restano così 151 gli atleti in gara sui 176 partiti da Budapest il 6 maggio scorso. Salgono così a 25 i ritirati. RITIRATITERZA TAPPA Jan Tratnik ...