(Di venerdì 27 maggio 2022) Enricoha rivelato cheunfinanziario potrebbeil. Enricoex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro lancia una bomba destinata a fare molto rumore. L’ex dirigente del Parma, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, programma in onda su Televomero, ha rivelato che unpotrebbeil.“Questo saràin cui avremo la: accadrà qualcosa di clamoroso. Mi riferisco al famosoche potrebbe prelevare il club. Si stanno creando tutte le condizioni favorevoli per la cessione della società”. Enriconel corso del ...

Advertising

napolipiucom : Fedele: 'Entro l'anno un fondo può comprare il Napoli. In arrivo una sorpresa' #Fedele #fondo #napoli… - lucasparrow1 : @lucacerchione fedele parla che entro l’anno un fondo arabo prende il Napoli, sai qualcosa? - ILOVEPACALCIO : Fedele: «De Laurentiis potrebbe cedere il Napoli entro fine dicembre» - mariogrecociro1 : Un'altro che la spara Grossa e Fedele, lui prevede la cessione del Club entro 3 o 4 mesi, i Sparaballe sempre insta… - infoitsport : Fedele: “De Laurentiis vende il Napoli entro dicembre, ecco la cifra” -

Oppure, più banalmente, capita che il nostrocompagno tecnologico venga smarrito o ci venga ... Le garanzie arrivano fino a 36 mesi ed è inoltre possibile effettuare il reso gratuitoi 30 ...... i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne,...a valori quali l'amor di Patria, l'amicizia, la solidarietà e il senso del dovere, l'...Enrico fedele ha rivelato che entro l’anno un fondo finanziario potrebbe comprare il Napoli. Enrico Fedele ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro lancia una bomba destinata a fare molto ...Enrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha commentato quanto potrebbe accadere entro la fine del 2022 in casa Napoli.