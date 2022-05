Elisa De Panicis baciata dal sole è pazzesca | l’abito la copre poco

Cannes, settima serata all'insegna del nude look e delle trasparenze. Alcune, come Naomi Campbell, abbagliano, altre, come l'influencerDe, ...L'anno successivo è arrivato pure Valerio Pino ; nel 2015 è naufragataDe, nel 2016 invece il modello Mario D'Amico; nel 2017 Paola Caruso e nel 2019 Fabio Colloricchio . Nel 2020 ha ...Elisa De Panicis da impazzire. L'influencer rende rovente il red carpet del festival di Cannes. Gli scatti e i video che vedono la modella lombarda impegnata sulla "la passerella" di uno dei più impor ...Elisa De Panicis infiamma il web con un outfit mozzafiato che mette bene in vista le sue forme magnifiche, la profondissima scollatura esalta il décolleté.