CM Punk prende in giro la WWE per il cambio di location per MITB, poi cancella la storia (Di venerdì 27 maggio 2022) Ieri sera vi abbiamo raccontato della scelta della WWE di cambiare location per Money In The Bank, passando dall'Allegiant Stadium di Las Vegas alla MGM Grand Garden Arena a causa della scarsa vendita di biglietti. Un cambio significativo, poichè si passa da una capienza di oltre 60.000 posti a "soli" 20.000 posti. Una decisione che ovviamente non è passata inosservata e CM Punk ci ha subito voluto ironizzare in una storia Instagram, successivamente cancellata. "Allarme bomba?" CM Punk lo conosciamo, non perde occasione per commentare ironicamente cosa avviene in WWE e questa era sicuramente troppo ghiotta. Ironizzando sul cambio di sede di Money In The Bank ha condiviso in una storia il poster di WrestleMania VII, evento che si sarebbe ...

