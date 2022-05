Basket, Gruppo Edilimpianti acquista quote della Pallacanestro Trieste (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Gruppo Edilimpianti acquisirà un pacchetto di quote della Pallacanestro Trieste. Lo rende noto la stessa società sportiva tramite un comunicato. Attraverso un allargamento societario, Pallacanestro Trieste ha avviato le procedure che condurranno entro il 30 giugno all’iscrizione al campionato. L’accordo tra le due società, spiega la nota, sarà formalizzato a stretto giro. “Siamo onorati e soddisfatti di aver raggiunto questo accordo, che mette in primo piano la collaborazione – ha detto il Cda di Edilimpianti Trieste -. Costruire è nel nostro DNA e applicheremo le nostre competenze anche in questo contesto, assieme a tutta la compagine sociale“. “Questo accordo si inserisce negli obiettivi della ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilacquisirà un pacchetto di. Lo rende noto la stessa società sportiva tramite un comunicato. Attraverso un allargamento societario,ha avviato le procedure che condurranno entro il 30 giugno all’iscrizione al campionato. L’accordo tra le due società, spiega la nota, sarà formalizzato a stretto giro. “Siamo onorati e soddisfatti di aver raggiunto questo accordo, che mette in primo piano la collaborazione – ha detto il Cda di-. Costruire è nel nostro DNA e applicheremo le nostre competenze anche in questo contesto, assieme a tutta la compagine sociale“. “Questo accordo si inserisce negli obiettivi...

