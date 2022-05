Vaiolo scimmie, Sileri: nessun allarme. Virus diverso da Sars - cov - 2 (Di giovedì 26 maggio 2022) "La situazione è decisamente sotto controllo, questo Virus è completamente diverso dal Sars - Cov - 2, a partire dal fatto che non si trasmette per via aerea, e per questo motivo è molto improbabile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "La situazione è decisamente sotto controllo, questoè completamentedal- Cov - 2, a partire dal fatto che non si trasmette per via aerea, e per questo motivo è molto improbabile ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - Loredanataberl1 : RT @Thetrut63021213: Signore e signori, dopo il grande successo internazionale di Influenza Assassina, va ora in scena lo psicodramma fanta… - Emoisonline : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… -