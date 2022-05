Vaiolo delle scimmie, siamo di fronte a una nuova pandemia? Cosa sappiamo finora (Di giovedì 26 maggio 2022) Neanche il tempo di allontanarsi da una pandemia che già lo spettro di altre zoonosi incombe su scala globale. Sono oltre cento i casi confermati o sospetti di Vaiolo delle scimmie, parente meno letale del Vaiolo, che sono stati rilevati nelle ultime due settimane al di fuori dell’Africa. L’emergere del virus in popolazioni diverse e geograficamente distanti tra di loro, in luoghi dove di solito non appare, ha allarmato gli scienziati. Quanto rischia l’uomo? siamo di fronte a una nuova pandemia? Il virus è stato rilevato per la prima volta nelle scimmie a fine anni Cinquanta, ma si pensa si trasmetta all’uomo da animali selvatici come i roditori o da altre persone infette. Fino ad oggi, si sono verificate poche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Neanche il tempo di allontanarsi da unache già lo spettro di altre zoonosi incombe su scala globale. Sono oltre cento i casi confermati o sospetti di, parente meno letale del, che sono stati rilevati nelle ultime due settimane al di fuori dell’Africa. L’emergere del virus in popolazioni diverse e geograficamente distanti tra di loro, in luoghi dove di solito non appare, ha allarmato gli scienziati. Quanto rischia l’uomo?dia una? Il virus è stato rilevato per la prima volta nellea fine anni Cinquanta, ma si pensa si trasmetta all’uomo da animali selvatici come i roditori o da altre persone infette. Fino ad oggi, si sono verificate poche ...

