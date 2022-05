Uomini e Donne: l’assenza di Tina crea scompiglio in studio (Di giovedì 26 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne l’assenza di Tina Cipollari si fa sentire eccome. Come in molti avranno visto nelle ultime due puntate che corrispondono ad una registrazione Tina Cipollari è stata assente. L’opinionista se avesse fatto parte di queste sicuramente avrebbe creato un certo scompiglio dato che si è parlato di Biagio Di Maio e di Gemma Galgani. Andiamo a vedere i dettagli. l’assenza di Tina a Uomini e Donne si fa sentire eccome! (web)Uomini e Donne: i colpi di scena durante la sfilata Tutto è iniziato dalla sfilata con tema “Nell’arte della seduzione non ho rivali”. In questo caso Biagio è uscito fuori tema presentato due bacinelle ... Leggi su formatonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Nell’ultima puntata didiCipollari si fa sentire eccome. Come in molti avranno visto nelle ultime due puntate che corrispondono ad una registrazioneCipollari è stata assente. L’opinionista se avesse fatto parte di queste sicuramente avrebbeto un certodato che si è parlato di Biagio Di Maio e di Gemma Galgani. Andiamo a vedere i dettagli.disi fa sentire eccome! (web): i colpi di scena durante la sfilata Tutto è iniziato dalla sfilata con tema “Nell’arte della seduzione non ho rivali”. In questo caso Biagio è uscito fuori tema presentato due bacinelle ...

