Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Passione Kean E c' è un tesoretto inaspettato

Firenze si prepara a vivere un'altra notte magica: il nome di Moise Kean infiamma i sogni e le speranze dei tifosi della Fiorentina, mentre il club tiene gli occhi puntati sull’ultima finestra di mercato. La clausola rescissoria resta il punto di svolta, un vero e proprio tesoretto inaspettato che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco viola. Resta da scoprire se questa passione nascosta troverà presto il suo lieto fine.

Firenze, 12 luglio 2025 - A quattro giorni dalla fine della finestra per attivare la clausola rescissoria, il nome di Moise Kean continua ad agitare i pensieri dei tifosi della Fiorentina. Al centro dell’attenzione quella postilla inserita nel contratto dell’attaccante che tiene col fiato sospeso la piazza viola. Nonostante l’attesa crescente in città, il club mantiene la calma: fino a ieri sera, infatti, non è pervenuta alcuna offerta concreta. Le suggestioni Al Hilal e Manchester United restano sullo sfondo, senza sviluppi significativi. Ma è dopo il termine della clausola che potrebbero aprirsi nuovi scenari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Passione Kean. E c'è un tesoretto inaspettato

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - colpo - mezzanotte

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

Calciomercato della Fiorentina, la nostra consueta rubrica "Il Colpo di Mezzanotte" Vai su Facebook

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Tutto ruota intorno a Kean. Casting a centrocampo; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. I giorni di Mandragora. In attacco spunta Endrick; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Esposito, urge decidere. Nzola-Terracciano ai saluti.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Passione Kean. E c'è un tesoretto inaspettato - Oggi l'annuncio di mister Pioli che arriverà domani in città ... sport.quotidiano.net scrive

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Tutto ruota intorno a Kean. Casting a centrocampo - Per il ruolo di vice Dodo si continua a monitorare Pablo Maffeo del Mallorca. Scrive msn.com