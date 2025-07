Il Liverpool spiega perché non ha ritirato subito la maglia di Diogo Jota | Era fondamentale coinvolgere Rute

Il Liverpool ha deciso di non ritirare immediatamente la maglia di Diogo Jota, preferendo coinvolgere Rute per un tributo più significativo. Il club ha reso eterno il numero 20 in memoria dell’attaccante portoghese, scomparso in un tragico incidente insieme al fratello André, offrendo un omaggio che va oltre il semplice gesto. Ma perché questa scelta di tempistica? Continua a leggere per scoprire i dettagli di un tributo che tocca il cuore.

Il club ha reso eterno il numero 20 in memoria dell'attaccante portoghese, morto in un incidente insieme al fratello André: “È un tributo unico”. E ha spiegato perché l'annuncio non è arrivato subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

