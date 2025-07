Incidente a Milano parcheggiatore urtato durante una manovra finisce in ospedale in codice rosso

Un incidente shock scuote Milano: un parcheggiatore di 35 anni, vittima di una manovra errata, finisce in ospedale in codice rosso. L'auto in movimento lo ha urtato, schiacciandogli il piede, e la caduta contro un'altra vettura gli ha causato una perdita di coscienza. La scena, drammatica e improvvisa, sottolinea quanto possa essere pericoloso il mestiere di chi lavora quotidianamente nei parcheggi cittadini. La vicenda mette in luce l'importanza della sicurezza e della prudenza in ogni momento.

La manovra, l'auto che si muove e gli schiaccia il piede. Poi la caduta (contro un'altra macchina) che gli fa perdere i sensi e la corsa, con la massima urgenza, al pronto soccorso.Un parcheggiatore di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con due automobile in un parcheggio di via.

