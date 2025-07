Attore di got svela il suo personaggio infantile nella stagione 3 di foundation dopo il cambio attore

La stagione 3 di Foundation si prepara a sorprendere ancora di più, grazie all’ingresso di Pilou Asbæk, celebre per il suo Euron Greyjoy in Game of Thrones. Il suo nuovo personaggio, con tratti infantili e sfaccettature sorprendenti, promette di rivoluzionare la trama e catturare l’attenzione degli spettatori. Scopriamo come questa interpretazione innovativa influenzerà lo sviluppo della serie e lascerà il pubblico senza fiato, segnando un punto di svolta decisivo nell’universo di Foundation.

La stagione 3 di Foundation si arricchisce di un nuovo interprete proveniente dal mondo di Game of Thrones. La presenza di Pilou Asbæk, noto per aver interpretato Euron Greyjoy, segna un'importante svolta nella narrazione, introducendo un antagonista che promette di scuotere profondamente l'universo della serie. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche del personaggio interpretato dall'attore danese e il suo ruolo nel contesto della trama, evidenziando come la sua interpretazione contribuisca a ridefinire i confini narrativi dello show. il personaggio del mule: una figura complessa e imprevedibile.

