Galli esalta Allegri | Ha la grande qualità di leggere e cambiare le partite in corsa

Filippo Galli, leggenda del Milan, si è mostrato entusiasta di Allegri, lodandone la straordinaria capacità di leggere e adattarsi alle situazioni di gioco in tempo reale. Durante un’intervista esclusiva a Lunch Press su Radio Rossonera, Galli ha sottolineato come questa qualità rappresenti un elemento decisivo nel successo di un allenatore. Una dote che, secondo lui, fa la differenza in ogni sfida, confermando l’importanza di tecniche innovative nel calcio moderno.

