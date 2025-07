Calciomercato Napoli svolta per Ndoye | arriva la notizia inaspettata

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una svolta sorprendente: l’arrivo di Ndoye, esterno svizzero in forza al Bologna. La notizia ha scosso gli ambienti calcistici, lasciando tutti senza parole. I partenopei, determinati a rinforzarsi per difendere il titolo e puntare ancora più in alto, stanno lavorando senza sosta per consolidare la rosa e consolidare il sogno di un altro trionfo. La strada è tracciata e le mosse proseguono serrate.

Il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione, con la voglia di realizzare una squadra di tutto rispetto e capace di conquistare nuovi trionfi. L'obiettivo della società azzurra infatti è quello di difendere con gli artigli lo Scudetto appena conquistato, ma con un occhio di riguardo anche alla Champions League. I campioni d'Italia sono pronti a sorprendere: in queste settimane Manna, direttore sportivo, sta portando diverse trattative avanti. Regalare ad Antonio Conte la squadra già pronta per il ritiro di Dimaro, è un desiderio del club.

