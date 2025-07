Telecronaca Sinner-Djokovic e la bufera social | perché Pero e Bertolucci sono finiti nel mirino

Lo sport dovrebbe essere un’ode alla passione e all’imparzialità, ma spesso si trasforma in arena di polemiche e tensioni. La telecronaca di Sinner contro Djokovic a Wimbledon ha acceso il dibattito, scatenando critiche sui commentatori Elena Pero e Paolo Bertolucci, accusati di non tifare abbastanza. È un fenomeno che mette in luce quanto il confine tra entusiasmo e critica sia sottile, e come anche i commentatori più autorevoli siano ora sotto scrutinio. Il tifo che...

Jannik Sinner ha giocato la sua prima finale a Wimbledon. Davanti aveva Novak Djokovic, il tennista più titolato della storia. Un evento che dovrebbe unire, commuovere, far crescere lo sport ma non mancano le polemiche. Questa volta nel mirino ci sono finiti Elena Pero e Paolo Bertolucci, voci di punta del tennis su Sky. Colpevoli, secondo alcuni utenti social, di non tifare abbastanza Sinner. In altre parole: di essere equilibrati. Il tifo che diventa accusa. "Sembrava stessero con Djokovic", "Non c'è passione nella loro voce", "Sono anti-italiani": questi alcuni dei commenti letti su X (ex Twitter).

