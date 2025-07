Riarmo il Belpaese dei ladri di futuro

In un’Italia dove il 23,1% della popolazione si trova in condizioni di povertà o grave deprivazione, è urgente riarmare il Paese contro le insidie che minacciano il nostro futuro. È tempo di riprendersi il nostro domani, investendo nella solidarietà e nelle opportunità per tutti. Solo così potremo ricostruire un’Italia più giusta e resiliente, capace di proteggere le generazioni future.

Viviamo in Paese nel quale il 23,1% della popolazione (dati Istat 2024) si trova in almeno una delle seguenti condizioni: a rischio povertà, in grave deprivazione materiale e sociale oppure .

