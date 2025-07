Pesaro | uomo armato irrompe a festa di compleanno e uccide donna

Una tranquilla festa di compleanno si è trasformata in tragedia a Pesaro, quando un uomo armato ha fatto irruzione e ucciso una donna di 44 anni. La scena di violenza ha lasciato traumi profondi anche nelle bambine presenti, tra cui la figlia della vittima. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi di questa drammatica escalation. Un episodio che scuote l’intera comunità e solleva domande sulla sicurezza e sul controllo delle armi in Italia.

Pesaro, 11 lug. (LaPresse) – Si è consumato in via delle Sterpettine a Marotta di Mondolfo (Pesaro e Urbino) l’omicidio di una donna di 44 anni, colpita con un’arma da fuoco da un uomo durante una festa di compleanno. La figlia di 28 anni è stata ferita al volto e ricoverata in ospedale. Ricoverate anche altre quattro bambine. L’uomo, a quanto si apprende, sarebbe un lontano parente. Indagano i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro: uomo armato irrompe a festa di compleanno e uccide donna

In questa notizia si parla di: pesaro - uomo - armato - irrompe

Pesaro, denuncia choc di una bambina: «Quell?uomo mi ha fatta spogliare». Lui ha 71 anni ed era già stato condannato per maltrattamenti contro la nonna della piccola - Un recente caso di cronaca ha scosso Pesaro, dove una bambina ha denunciato un uomo di 71 anni per averla costretta a spogliarsi con l'intento di realizzare materiale pedopornografico.

Tragedia a Marotta: 70enne uccide madre di festeggiata durante festa; Ultima Ora: aggiornamenti e notizie in tempo reale; Tragedia a Marotta: irrompe armato a una festa di compleanno e apre il fuoco. Uccisa la madre della festeggiata.

Tragedia a Marotta - Irrompe a festa di compleanno e uccide mamma della festeggiata - Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo nel tardo pomeriggio di oggi a Marotta, località del comune di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Come scrive veratv.it

Pesaro, fa irruzione alla festa di bambini e uccide una donna: arrestato - Marotta, fa irruzione e spara alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la madre e ferita la nonna. Si legge su informazione.it