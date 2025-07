Accadde oggi | 12 luglio nasce il marchio DOC

Il 12 luglio 1963 segna una data storica nel mondo del vino: nasce il marchio DOC, simbolo di eccellenza e qualità superiore. Questa etichetta di encomio è stata creata per proteggere e valorizzare i vini più pregiati, offrendo garanzia di autenticità ai consumatori. Oggi, il marchio DOC rappresenta un prestigio riconosciuto in tutto il mondo, celebrando la tradizione e l'arte enologica italiana. Un'icona di eccellenza che continua a scrivere la storia del vino.

Si tratta di una etichetta di encomio per i vini più pregiati, da proteggere e valorizzare In ambito enologico, il marchio DOC vide ufficialmente la nascita il 12 luglio 1963: si trattava di una etichetta di encomio per i vini più pregiati