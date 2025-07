Italia dolce sconfitta | 3-1 per la Spagna ma le azzurre sono ai quarti dopo 12 anni

Nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Spagna, le azzurre dimostrano che il talento e la determinazione non si arrendono mai. Dopo 12 anni, tornano tra le migliori otto d’Europa, grazie anche alla vittoria del Belgio sul Portogallo. Ora, con la Norvegia in vista ai quarti, il sogno continua: un nuovo capitolo di passione e orgoglio azzurro sta per essere scritto.

Nonostante la sconfitta, le azzurre tornano tra le migliori 8 d'Europa grazie alla vittoria del Belgio sul Portogallo: ai quarti ci sarĂ la Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, dolce sconfitta: 3-1 per la Spagna ma le azzurre sono ai quarti dopo 12 anni

