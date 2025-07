Calciomercato Inter il Cagliari accelera per Sebastiano Esposito! Fumata bianca per la cessione del classe 2002?

Il calciomercato Inter si surriscalda con il Cagliari che accelera deciso per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e protagonista di ottime stagioni in B con Sampdoria, sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia rossoblù. La fumata bianca è imminente: un'operazione che potrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo sardo e ridisegnare gli equilibri di mercato. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Calciomercato Inter, cifre e dettagli sull’affare che porterebbe Sebastiano Esposito in Sardegna con la maglia del Cagliari: le ultime. Arrivano sviluppi importanti sul fronte calciomercato Inter, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Al centro dell’attenzione c’è Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da una stagione positiva al Sampdoria in Serie B e da un’altra con la maglia dell’Empoli nella massima categoria. Il Cagliari si conferma essere il club più vicino all’ingaggio del giocatore, ma – come riportato da Sky Sport – manca ancora la definitiva intesa tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Cagliari accelera per Sebastiano Esposito! Fumata bianca per la cessione del classe 2002?

