Tragedia a Marotta durante festa | uomo armato irrompe e uccide madre di bimba festeggiata

Una tranquilla serata di festa si è trasformata in tragedia a Marotta di Mondolfo. Durante il compleanno di una bambina, un uomo armato ha fatto irruzione, sparando e ferendo gravemente la nonna e la madre della festeggiata, con quest'ultima presa in ostaggio. La comunità è sconvolta da questa drammatica scena, che ha scosso l’intera provincia e sollevato domande sulla sicurezza pubblica. La vicenda continua a lasciare sospesi i cittadini, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

Tragedia nella serata di venerdì a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, durante la festa di compleanno di una bambina. Secondo le prime informazioni intorno alle 19, riferisce 'Vivere.it' Senigallia, un 70enne avrebbe fatto irruzione armato e avrebbe cominciato a sparare. Due proiettili hanno colpito la nonna della piccola, ferendola. Colpita anche la mamma della festeggiata, poi presa in ostaggio dall'uomo che si è asserragliato nell'abitazione, un casolare non lontano dall’azienda di cosmetici Sodico, lungo la strada provinciale. Il 70enne si è arreso intorno alle 22. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it