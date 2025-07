Roma-Wesley ci siamo | accordo con il giocatore il Flamengo resiste Gasperini vuole chiudere

Roma si muove con decisione per rafforzare la fascia destra, puntando su Wesley del Flamengo. Dopo aver salutato Saelemaekers e con Rensch unico disponibile, i giallorossi affondano le loro speranze sul giovane talento brasiliano, considerato un elemento chiave dalla strategia di Gasperini, che desidera un profilo veloce e tecnico per implementare il suo pressing alto. La trattativa avrà esito positivo? Solo il tempo potrà dirlo, ma l’intenzione è chiara e forte.

La Roma stringe per il rinforzo sulla fascia destra. Dopo aver salutato Saelemaekers e con il solo Rensch a disposizione, il club giallorosso ha individuato in Wesley, classe 2003 del Flamengo, la prioritĂ per completare la corsia. Una pista che Gian Piero Gasperini, fautore del pressing alto e della costruzione dal basso, considera fondamentale nel suo sistema di gioco. Il tecnico ha ribadito la sua preferenza giĂ emersa un anno fa, quando Wesley era stato a un passo dall’Atalanta: affare saltato all’ultimo, nonostante un’offerta da 22 milioni giĂ sul tavolo. Ora il brasiliano è tornato nei radar di Trigoria, e questa volta la chiusura sembra molto piĂą vicina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Wesley, ci siamo: accordo con il giocatore, il Flamengo resiste. Gasperini vuole chiudere

In questa notizia si parla di: roma - wesley - flamengo - siamo

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Mentre l’attesa per il grande match tra Flamengo e San Paolo cresce, spunta un dettaglio che fa discutere tra i tifosi: Wesley, il promettente terzino rossonero, non compare nella locandina ufficiale.

#Flamengo, assente #Wesley dalla locandina: indizio di mercato o casualitĂ ? - FOTO #ASRoma Vai su X

? SVOLTA A DESTRA ? Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Dopo aver incassato il “sì” del giocatore, Massara tratta con il Flamengo per abbassare le pretese del club brasiliano e portare Wesley a Gasperini, senza mollare Rios. Qui si f Vai su Facebook

Boto, ds Flamengo: Juve e Roma, per Wesley servono 30 milioni. Vorrei Vlahovic, lavorerei per il Milan; Flamengo, assente Wesley dalla locandina: indizio di mercato o casualità ? – FOTO; Roma-Wesley, accordo vicino: pressing sul Flamengo.

Roma, Gasperini chiede rinforzi: Wesley, il rebus a centrocampo e Ferguson come vice Dovbyk - La stagione 2025/26 rappresenta un punto di svolta in casa Roma e gli arrivi di Gian Piero Gasperini in panchina e di Frederic ... Lo riporta okcalciomercato.it

La Roma studia Hojlund ma rilancia per Wesley: le mosse di Massara - Lanciato nell’Atalanta giovanissimo, potrebbe ritrovarsi con il tecnico che lo ha valorizzato. Riporta msn.com