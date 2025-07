L’omaggio e il ricordo del mondo della cultura

L’omaggio a Goffredo Fofi rappresenta un tributo sentito e condiviso, un gesto di gratitudine per il suo contributo al mondo della cultura. Personalità poliedrica, il suo impatto si è esteso oltre i confini del cinema, della critica e dell’editoria, lasciando un segno indelebile. In molti, tra amici, colleghi e ammiratori, hanno voluto celebrare la sua memoria, attestando l’importanza della sua eredità culturale. L’omaggio e il ricordo del mondo della cultura sono un omaggio a un grande intellettuale che ha ispirato generazioni.

In molti, del mondo della cultura come dello spettacolo hanno voluto rendere omaggio a Goffredo Fofi: tra loro, sia chi lo aveva conosciuto e lavorato al suo fianco, sia quanti,

