Chi è Ismail Achik | la Salernitana si affida al talento scoperto in spiaggia e che si ispira ad Hakimi

Ismail Achik, talento scoperto tra i campetti di periferia e la spiaggia di Cutro, rappresenta il sogno vibrante del Sud Italia e del mondo intero. Ispirato da Hakimi e forte di un bagaglio di passione e determinazione, si prepara a conquistare la scena con la Salernitana. La sua storia è un esempio di come il talento possa sbocciare ovunque, anche tra le onde e la sabbia. Ora, il suo viaggio verso la consacrazione inizia davvero...

Nella sua storia c’è tutto il sud del mondo e tutto il sud d’Italia. Ismail Achik non è nato in provincia, ma lì ha scoperto la sua passione per il calcio. A Cutro, nel crotonese, ha iniziato a giocare a pallone, prima nei campetti di periferia, poi sulla sabbia, in tornei improvvisati in riva al mare. Al sud ha messo in mostra il suo talento a suon di dribbling e gol ed ora cerca la consacrazione con la Salernitana dove ritroverĂ mister Giuseppe Raffaele che l’ha voluto espressamente per affrontare la nuova avventura in Campania. Il club ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 2000, proveniente dalla SSC Bari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi è Ismail Achik: la Salernitana si affida al talento scoperto in spiaggia e che si ispira ad HakimiÂ

