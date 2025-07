Esce dalla finestra e resta bloccato sul tetto | cane salvato dai vigili del fuoco

Un'azione tempestiva e coraggiosa ha evitato il peggio: il salvataggio del cane rimasto bloccato sul tetto di una casa a Budoia. I vigili del fuoco di Sacile sono intervenuti con prontezza, dimostrando ancora una volta come il loro spirito di servizio faccia la differenza. Questa storia ci ricorda quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli animali e delle persone.

Ha rischiato di farsi male il cane avvistato sul tetto di una residenza a Budoia. Nella giornata di venerdì 11 luglio i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, in provincia di Pordenone, sono stati chiamati a intervenire per recuperare l'animale rimasto intrappolato in una zona. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: tetto - cane - vigili - fuoco

Reggio Emilia, è successo poco dopo le 7 in direzione Sud. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Code anche in città dopo la chiusura del casello autostradale Vai su Facebook

Esce dalla finestra e resta bloccato sul tetto: cane salvato dai vigili del fuoco; Cane esce dalla finestra e finisce sul tetto, i proprietari non erano in casa: salvato dai pompieri; Incendio nell’appartamento, cane portato in salvo.

Cane esce dalla finestra e finisce sul tetto, i proprietari non erano in casa: salvato dai pompieri - Questa mattina, venerdì 11 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile, in provincia di Pordenone, sono intervenuti ... Secondo msn.com

Esce da una finestra e rimane bloccato sul tetto: salvato un cane a Budoia - BUDOIA (PN) – Un intervento particolare e delicato ha coinvolto nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio 2025, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sacile, supportati da un’autoscala arrivata dalla ... Da nordest24.it