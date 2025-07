Calcio femminile Andrea Soncin | Un’emozione indescrivibile alle spalle i fantasmi del passato

Il calcio femminile italiano brilla di una luce nuova e potente, grazie alla determinazione e al talento delle nostre atlete. Andrea Soncin e la sua squadra hanno scritto una pagina memorabile, superando i fantasmi del passato e conquistando un posto tra le migliori otto d’Europa. Dopo 12 anni, l’Italia torna a far tremare i palcoscenici continentali. Questa sera, a Berna, la nazionale ha dimostrato che il futuro è più luminoso che mai.

Obiettivo centrato dalla Nazionale italiana di calcio femminile e approdo ai quarti di finale degli Europei 2025 diventato realtĂ . A 12 anni di distanza dall'ultima volta, le azzurre saranno tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente. La formazione allenata da Andrea Soncin ha concluso il percorso nella fase a gironi (Gruppo B) al secondo posto, dietro alla Spagna. A Berna, questa sera, la selezione tricolore si è confrontata proprio con le iberiche, campionesse del mondo in carica. Sul rettangolo verde elvetico, la compagine iberica si è imposta 3-1, mettendo in mostra le proprie qualitĂ tenicheindividuali.

Europei calcio femminile, Italia-Spagna 1-1 al 14' e Portogallo-Belgio 0-1 al 3': in palio i quarti - Italia-Spagna, la cronaca testuale; Andrea Soncin, chi è il ct della Nazionale femminile. Il Cobra: Il calcio non ha genere. La sfida contro il Portogallo; Sconfitta indolore per la Nazionale di Soncin, che passa comunque ai Quarti di Finale: allo stadio di Berna, Italia-Spagna termina 1-3.