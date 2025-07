Delitto di Garlasco la famiglia Cappa annuncia azioni legali contro testimoni e supertestimoni | la lettera

La famiglia Cappa non si arrende e si prepara a prendere una posizione decisa contro chi, attraverso testimoni e supertestimoni, ha alimentato dubbi e insinuazioni sul delitto di Garlasco. In una lettera aperta, annunciano azioni legali mirate a tutelare la loro dignità e verità , promettendo di fare chiarezza in un caso ancora avvolto da misteri e controversie. È il momento di fare luce su una vicenda che ha scosso l’Italia.

La famiglia Cappa annuncia azioni legali contro "testimoni, supertestimoni e improvvisati esperti" dopo le notizie su Garlasco: l'appello e la lettera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Cappa annuncia azioni legali contro "testimoni e supertestimoni": la lettera

In questa notizia si parla di: garlasco - famiglia - cappa - annuncia

Delitto di Garlasco, trovato un martello nel canale dietro la vecchia casa della famiglia Cappa - A 18 anni dall'omicidio di Garlasco, emerge una nuova pista investigativa: un martello è stato rinvenuto nel canale dietro la casa disabitata della famiglia Cappa.

"Scarcerato?": Garlasco, la conversazione tra Stefania Cappa e il padre torna virale Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, la famiglia Cappa annuncia azioni legali contro testimoni e supertestimoni: la lettera; Garlasco, la famiglia Cappa si mette in trincea. E i Poggi: «Il Dna va fatto a tutti»; Garlasco ‘giorno zero’, chi c’era e chi no il 13 agosto 2007 nella Las Vegas della Lomellina spopolata dalle ferie.

Garlasco, nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo «ignoto». Nella villetta c'erano più persone. La verità dal tampone mai analizzato - Dal tampone orale su Chiara, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso dell'incidente probatorio, sarebbe stata individuata una ... Secondo msn.com

Garlasco, accelerazione sulle indagini e audizioni a pieno ritmo. E spunta un certificato - Le indagini sul delitto di Garlasco non si fermano e anzi, pare che gli inquirenti stiano accelerando più che mai per acquisire tutti gli ... Come scrive iltempo.it