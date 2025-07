Douglas Luiz via dalla Juve? Comolli ha già individuato il suo possibile sostituto Nel caso in cui partisse il brasiliano… Novità sul suo futuro

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus è ancora incerto, ma le ultime indiscrezioni rimbalzano con entusiasmo. Comolli ha già individuato il possibile erede in caso di partenza del brasiliano, puntando a un mercato dinamico e strategico. La Juve si prepara a una rivoluzione, pronta a vendere per reinvestire e modellare la squadra secondo la visione di Tudor. Resta da capire quali sono i prossimi passi che cambieranno il volto bianconero.

Douglas Luiz lascia la Juve? Comolli ha trovato il suo erede. Nel caso in cui partisse il brasiliano. Ci sono aggiornamenti sul futuro. Il calciomercato Juve si muove secondo una logica precisa: vendere per poi reinvestire, ma soprattutto per plasmare una squadra a immagine e somiglianza del suo nuovo tecnico, Igor Tudor. In quest’ottica, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, la dirigenza bianconera ha definito il suo piano per la mediana: la cessione di Douglas Luiz è il passo necessario per lanciare l’assalto a un altro talento brasiliano, André del Wolverhampton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz via dalla Juve? Comolli ha già individuato il suo possibile sostituto. Nel caso in cui partisse il brasiliano… Novità sul suo futuro

In questa notizia si parla di: juve - luiz - comolli - caso

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

#DouglasLuiz out, la Juve chiama in Portogallo. E #Comolli snobba la priorità di #Giuntoli Vai su Facebook

#DouglasLuiz out, la Juve chiama in Portogallo. E #Comolli snobba la priorità di #Giuntoli Vai su X

Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli; La Juve insiste per Sancho: Vlahovic e Douglas Luiz offerti allo United; Juventus, la posizione di Tudor su Douglas Luiz e la carta in mano a Comolli.

Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza - Damien Comolli, dopo aver sondato e valutato diversi profili, ha scelto François Modesto. Secondo msn.com

Sky – Mercato difficile per la Juventus: ecco i rebus che Comolli deve risolvere - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di alcune situazioni di mercato difficili e che Damien Comolli dovrà risolvere. Riporta tuttojuve.com