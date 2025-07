Garlasco l' avvocato dei Poggi ribalta tutto | Un nuovo dna? No e vi dico perché

Nel caso di Chiara Poggi a Garlasco, un nuovo DNA sconosciuto apre scenari sorprendenti che potrebbero ribaltare le nostre convinzioni. La scoperta di una traccia maschile ignota su un tampone eseguito durante l'autopsia del 2007 mette in discussione le versioni ufficiali e solleva dubbi sulla reale dinamica del delitto. Cosa nasconde questa analisi? √ą solo l'inizio di una verit√† pi√Ļ complessa e intrigante.

La presenza di una Dna maschile ignoto √® stato trovato su un tampone orale di Chiara Poggi eseguito durante l'autopsia nel 2007. E' quanto emerge dalle indiscrezioni sull'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia nell'ambito dell'inchiesta della procura locale sul delitto di¬†Garlasco, in cui risulta indagato Andrea Sempio. La traccia con cromosoma Y non apparterebbe ne' ad Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio commesso il 13 agosto di 18 anni fa, ne' al nuovo indagato e storico amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, ma a una terza persona che la mattina del delitto potrebbe essere stata sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it