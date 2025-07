Napoli fallisce il click day per i tirocini | cariche e arresti

Il fallimento del click day a Napoli per i tirocini evidenzia le criticità di un sistema che avrebbe potuto offrire opportunità concrete a disoccupati di lunga durata. Con ottocento tirocini retribuiti mensilmente, il progetto mirava a favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative 25 giugno e Primavera 3. Tuttavia, tra cariche e arresti, la speranza si scontra con una realtà complessa che mette in discussione l’efficacia delle procedure digitali e delle politiche attuate.

Ottocento tirocini retribuiti mensilmente con 600 euro della durata di un anno, rivolti a disoccupati di lunga durata e finalizzati all’assunzione nelle cooperative 25 giugno e Primavera 3. Una piattaforma . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Napoli, fallisce il click day per i tirocini: cariche e arresti

