Mbangula Juve | spunta un'altra pretendente per il calciatore belga

Samuel Mbangula, giovane talento belga della Juventus, continua a far parlare di sé nel calciomercato. Dopo l'inaspettato stop con il Nottingham, un’altra pretendente si fa avanti, alimentando i rumors sul suo futuro. Con il suo potenziale ancora tutto da svelare, il suo prossimo trasferimento potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella sua promettente carriera. Ma dove potrebbe approdare? Restate con noi per scoprirlo.

Mbangula Juve: c’è un’altra pretendente per l’esterno belga. Dopo la trattativa arenata con il Nottingham, ecco dove potrebbe giocare. Dopo la prima stagione che lo ha visto ritagliarsi uno spazio in prima squadra, Samuel Mbangula è diventato uno dei pezzi più pregiati del calciomercato in uscita della Juventus. Sul giovane talento belga, come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è tornato con grande forza il Werder Brema, club tedesco pronto a intavolare una trattativa concreta per assicurarsi le sue prestazioni. Una stagione da protagonista: i numeri che accendono il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve: spunta un’altra pretendente per il calciatore belga. Dopo lo stop con il Nottingham, ecco dove potrebbe trasferirsi nella prossima stagione

