Cittadella Iori ha il suo leader per il centrocampo | ufficiale Barberis dal Crotone

Cittadella Iori ha il suo leader per il centrocampo. Dopo la presentazione ufficiale del grande ex, Manuel Iori, come nuovo tecnico granata, ecco che arriva anche il rinforzo a centrocampo: Barberis dal Crotone. Un acquisto di peso, un vero protagonista che ha scritto pagine importanti ovunque sia stato, portando esperienza e carisma in questa stagione cruciale. √ą il momento di scendere in campo con nuova grinta e determinazione, pronto a scrivere un‚Äôaltra pagina di successo.

Finalmente un leader per il Cittadella. Proprio nel giorno della presentazione ufficiale del grande ex regista del Cittadella¬†Manuel Iori come nuovo tecnico granata, ecco un centrocampista alla sua corte. E mica uno qualsiasi, ma uno che ha fatto la storia ovunque sia stato. Tanto a Crotone. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

